RIVM: Nauwelijks stijging ziekenhuisopnames door corona in Gelderland

Een enkele gemeente meldt zelfs een afname: zo telde de Utrechtse Heuvelrug dinsdag nog 11 ziekenhuisopnames, op woensdag zijn dat er 10. Dat betekent dat een patiënt met corona is ontslagen uit het ziekenhuis.



In de grote gemeentes is wel nog sprake van een lichte toename. Zo zijn in Nijmegen inmiddels 79 inwoners opgenomen in het ziekenhuis vanwege het longvirus (dinsdag: 72) en komt Arnhem uit op 30 (dinsdag: 28). Grootste relatieve stijger is Ede: daar is het aantal opnames in één dag gestegen met 5 en staat de teller nu op 29.