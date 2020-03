RIVM: vijfde coronadode in Nijmegen

Coronare­gels aange­scherpt: feest thuis verboden, buiten alleen nog tweetallen toegestaan

16:30 NIJMEGEN - Een groot feest thuis geven is vanaf nu ook verboden. En iedereen die met drie mensen of meer in de openbare ruimte is, kan rekenen op een boete tot wel 400 euro per persoon. Ook als iedereen op 1,5 meter afstand is.