Roan (6) uit Nijmegen vraagt in Kamercommissie aandacht voor armoede: ‘Ik wil vaker naar opa en oma’

,,Hij vond het heel erg spannend", zegt moeder Bibi Wammes (39) nadat de speech van haar zoontje erop zit. ,,Zo spannend dat hij zelfs ziek is geworden in de auto hier naartoe.” Roan was samen met de stichting Single Supermom in Den Haag om uit te leggen wat kinderarmoede betekent voor kinderen. Volgens Marleen van Veenen van Single Supermom schieten de huidige voorzieningen voor het probleem tekort. ,,We willen een statement maken.” Roan was één van de twee sprekers. De stichting benadrukt dat ze het belangrijk vinden om armoede onder kinderen duurzaam tegen te gaan.