Rob is een ‘binge-eter’: De koelkast eens per maand leeg eten is oké

,,Ik ben Rob* en ik heb een eetverslaving.”



De woorden vinden hun weg naar de oren van de vijftig mensen die hun aandacht op Rob hebben gevestigd. Ze zijn bij elkaar gekomen in de koele, grote zaal van de verslavingskliniek, waar ze zoals gewoonlijk de dag samen beginnen.



,,Hallo Rob”, antwoordt de groep.



Voor Rob is deze ochtend allesbehalve gewoon. De bekentenis is een doorbraak voor hem. Niet eerder heeft hij deze woorden uitgesproken. Niet eerder vertelde hij de buitenwereld wat hij inmiddels weet.



Maar vooral vertelde hij zichzelf nog niet hardop wat hij nu te zeggen heeft. Wekenlang vocht hij ertegen. Was hij het er niet mee eens. Nu, na weken intensieve therapie, kan en wil hij zich niet meer verschuilen. De woorden zijn een knieval voor de waarheid.



,,Ik ben er nu aan toe om toe te geven dat ik een eetverslaving heb.”



,,Dank je wel”, antwoordt de groep.

Ze hadden het allemaal mis

De eerste keer. Zijn moeder heeft zoals elke avond een lekkere maaltijd op tafel gezet. Ze is kok. Lekker en gezond eten zijn belangrijk in het gezin. Ook nu, na het eten, is Rob voldaan. Dat wil zeggen, zijn maag is gevuld, maar toch heeft hij niet genoeg.



Misschien heeft het te maken met de teleurstelling die als een stormram de week binnen beukte. Maandag begon hij als verse brugpieper op de middelbare school. Na jaren van pesterijen op de basisschool zou hij niet langer een pispaal zijn. Een nieuwe school, nieuwe kinderen, een nieuw begin.



Niet alleen hij, ook zijn ouders hadden ernaar uitgezien. Maar ze hadden het allemaal mis. Nu al, na een paar dagen in de eerste week van het nieuwe begin, is hij opnieuw gepest. Hij werd achtervolgd op de fiets en zijn tas werd van het bagagerek geschopt. Zijn etui werd afgepakt en weggegooid.

Cola lijkt ruimte in zijn maag te maken

,,Twee frikandellen alsjeblieft”, hoort hij zichzelf zeggen in de snackbar. De snackbar wordt een vast adres. Net als drie, vier andere snackbars, zodat het niet opvalt dat hij als 15-jarige twee of drie keer per week een vette hap bestelt.



Hij weet dat hij het voedsel niet nodig heeft, maar verbindt het eten nog niet met het verdriet dat hem vult.



Het verdriet breidt zich in de jaren die volgen uit en de onmetelijke leegte van eenzaamheid dringt zijn lichaam binnen. Als student werkt hij op een avond soms twee pizza’s, een zak chips en drie liter cola weg.



Cola lijkt ruimte in zijn maag te maken, waardoor hij nog meer op kan. De koelkast eet hij in een kwartier helemaal leeg. De pot augurken, een kilo kaas, tien eieren, alles past in zijn lichaam. Ook wat hij niet lekker vindt, verorbert hij tijdens de eetbuien.