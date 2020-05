Rob Jetten denkt aan aangifte tegen verzenders ‘ergste haattweets’

Aantal binnenstad­be­zoe­kers Nijmegen sinds start coronare­gels verdriedub­beld

7:04 NIJMEGEN - Het aantal gasten in Nijmegen-centrum is sinds de start van de coronaregels flink gestegen. Eind maart was het binnenstadbezoek een kwart van het normaal. Deze zaterdag blijkt dat toegenomen tot zo'n 75 procent van het pre-corona-percentage.