Rob Jetten: ‘Robot heten heeft ook zijn voordelen’

Sinan Can nieuwe columnist van De Gelderlan­der

7:23 NIJMEGEN - Van Bottendaal tot diep in het Midden-Oosten komt de Nijmeegse journalist Sinan Can de meest bijzondere mensen tegen. In De Gelderlander begint hij in het nieuwe jaar met een serie columns om die mensen het podium te geven waarvan hij vindt dat ze dat verdienen.