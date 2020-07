Rob Jetten spreekt schande van boerenactie tegen Johan Vollenbroek: ‘Onacceptabele intimidatie’

Softdrugs ontdekt bij groot­scheep­se controle op bedrijven­ter­rein Winkel­steeg

7 juli NIJMEGEN - Bij een grootscheepse controle op bedrijventerrein Winkelsteeg in Nijmegen heeft de politie gisterochtend in een pand een grote hoeveelheid softdrugs aangetroffen. Of het om een hennepkwekerij gaat of om een partij drugs, wordt ‘in het belang van het onderzoek’ nog niet bekend gemaakt