ROC mag kritische docent Paula van Manen ontslaan, bevestigt gerechtshof

Van Manen werd ontslagen vanwege de publicatie van een kritisch boek. In ‘Wanneer krijgen we weer les’ beschreef ze de volgens haar chaotische toestanden die, zo meende zij, het gevolg waren van een in 2017 op haar school geïntroduceerde nieuwe lesmethode. Nadruk werd gelegd op zelfstandig leren en in groepjes werken. Volgens de docent zouden studenten veel moeite hebben met deze nieuwe manier van werken. Ook zou de schoolleiding de lesmethode te snel hebben ingevoerd, waardoor de structuur in de lessen zoek was.



Vertrouwelijke informatie

Volgens de schoolleiding had Van Manen vertrouwelijke informatie over school gedeeld en een belangrijk deel van de collega’s ‘in de rug’ aangevallen. Verweer van Van Manen was dat ze ROC Nijmegen niet bij naam genoemd heeft en ook docenten en leerlingen volgens haar onherkenbaar heeft opgevoerd. Haar publicatie verdedigde ze met het beginsel van recht op vrije meningsuiting.



Volgens het gerechtshof heeft het ROC echter ‘op geen enkele manier de vrijheid van meningsuiting’ ingeperkt. ,,Maar de docent heeft vooral door de manier waarop zij een deel van haar collega's in het boek heeft neergezet en beschreven, collega's diep gekwetst. Ze had zich moeten realiseren dat dat de samenwerking met diverse collega's zou bemoeilijken. Bovendien heeft zij bedrijfsgevoelige informatie in het boek openbaar gemaakt. Door de manier waarop zij na de publicatie van het boek de aandacht in de (social) media heeft gezocht, heeft zij de arbeidsverhouding verder verstoord”, aldus het gerechtshof.