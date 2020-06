‘ROC Nijmegen creëert angst en intimidatie op werkvloer’ door ontslag om omstreden boek

NIJMEGEN - De PVV is kritisch op het ROC Nijmegen vanwege het aangekondigde ontslag van een docent van deze school . Volgens de partij is de vrijheid van meningsuiting in het geding.

Tweede-Kamerlid Harm Beertema wil van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitleg en heeft schriftelijke vragen ingediend over de kwestie. Aanleiding is een recente publicatie in De Gelderlander.

‘Krijgen we weer les’

Daarin wordt door ROC Nijmegen bevestigt dat de schoolleiding af wil van docente Paula van Manen. Ze ligt onder vuur omdat ze een kritisch boek - titel: ‘Wanneer krijgen we weer les?’ - heeft geschreven over een nieuwe onderwijsmethode die in Nijmegen in 2017 is ingevoerd. In plaats van klassikale lessen krijgen de ROC-studenten onderwijs met veel aandacht voor zelfstandig en in groepjes leren.

Volledig scherm Harm Beertema © ANP Van Manen noemde de school niet bij naam, maar voor veel betrokkenen was duidelijk dat het over ROC Nijmegen ging. De schoolleiding meent dat Van Manen onprofessioneel heeft gehandeld door vertrouwelijke informatie en kritiek naar buiten te brengen. Teamleden zouden zich door het boek ‘onveilig’ en ‘in de rug aangevallen’ voelen.

Angst en intimidatie

Tweede-Kamerlid Beertema meent dat ‘iedere leraar of lerares met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving omtrent privacy het recht moet hebben om een boek over zijn of haar ervaringen op de werkvloer te schrijven.’ Hij vindt verder dat ‘ROC Nijmegen een klimaat van angst en intimidatie heeft gecreëerd op de werkvloer waardoor de vrijheid van meningsuiting van het personeel ernstig onder druk is komen te staan.’

Hij vraagt de minister om met de school in gesprek te gaan en een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken.