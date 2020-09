Roep om flitsen van optrekkende herrie-auto’s : ‘Klaar met die hippe golfjes van patsers’

,,Het is er soms net een racecircuit”, zegt fractievolger Dennis Walraven. Hij denkt onder meer aan het flitsen van auto's die met grof motorgeluid wegscheuren, naar Rotterdams voorbeeld.



Precieze cijfers zijn er niet, maar volgens Walraven en VVD-raadslid Nick de Graaf krijgt hun partij regelmatig geluiden uit de buurt en van de lokale ondernemersvereniging over herrie, opstoppingen en rondracende voertuigen, met name in de Tweede Walstraat en Van Welderenstraat.



,,Ik sport zelf in de fitnessschool aan de Tweede Walstraat”, zegt Walraven. ,,In de tijd dat ik een setje dumbbells lig te drukken, zie ik regelmatig dezelfde auto’s meerdere keren voorbij scheuren.”