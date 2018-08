Politiek Nijmegen vraagt om te kijken naar maatregelen vanwege de affaire met twee agressieve konikpaarden, die voor onveilige situaties zorgen in de Stadswaard. Ook Staatsbosbeheer gaat binnenkort in overleg met wildbeheerder Free Nature, om te kijken of de huidige situatie nog wel houdbaar is.

De Nijmeegse fractie van D66 vraagt het gemeentebestuur om te kijken naar strengere maatregelen om het Waalstrand schoon en veilig te houden. De partij stelt voor een klein deel strand voor mensen beschikbaar houden, om een groter deel exclusief aan de dieren te gunnen. ,,We willen dat de mogelijkheden onderzocht worden’’, laat raadslid Lusanne Bouwmans van D66 weten. De fracties van GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren en VVD voelen ook voor zo'n onderzoek en daarmee is er een ruime meerheid in de gemeenteraad.

Misbruik

,,Die Waalstrandjes zijn superleuk maar veel bezoekers maken er misbruik van door rommel achter te laten’’, volgens Bouwmans. ,,Vorig jaar hebben we er al vragen over gesteld en inmiddels zijn er extra prullenbakken geplaatst bij de Ooypoortbrug en staan er nieuwe informatieborden. Bezoekers moeten inmiddels toch weten dat het om een natuurgebied gaat met wilde dieren. De Waalstrandjes horen bij de stad, maar de bezoekers zijn ook verantwoordelijk voor de natuur. De meesten hebben waarschijnlijk ook geen negatieve motieven, ze vinden die paarden leuk maar het zijn wel wilde dieren. Niet aaien dus.’’

Geslacht

Deze week kwam een stroom van verontwaardigde reacties los op het nieuws dat twee koniks uit de Stadswaard geslacht moeten worden. Zij vielen bezoekers van de Waalstrandjes lastig, stalen voedsel en beten. Dat ongewenste gedrag kwam omdat bezoekers hen hadden geaaid en gevoerd. Inmiddels zijn de dieren verplaatst naar de Biesbosch en wordt gezocht naar een andere definitieve opvangplaats.

Ook bij Staatsbosbeheer heeft de affaire met de koniks voor gespreksstof gezorgd. De natuurorganisatie beheert de Stadswaard en is erg blij dat museum en natuurcentrum De Bastei zo dichtbij het natuurgebied ligt. Mede omdat het grote aantallen bezoekers naar het natuurgebied trekt. Ze organiseert in samenwerking met het museum excursies en heeft hier een expositie. Het vormt dus een brug tussen de stad en de natuur.