Roep om vervroegen ontgasverbod: We dreigen op meerdere fronten het afvoerputje van Europa te worden

Een Gelders verbod is, zo schreef Van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer vrijdag na berichtgeving in De Gelderlander, helemaal niet van toepassing op Rijkswateren als Rijn en Waal. Tot het landelijke verbod is ingevoerd, op z’n vroegst in 2020, is het vrijlaten van giftige dampen gewoon toegestaan. ,,Te bizar voor woorden’’, zegt SP-Kamerlid Cem Lacin. ,,We weten dat schepen de grens over komen, kankerverwekkende stoffen de lucht in blazen en weer omkeren. Het is gek dat Duitsland wel een landelijk verbod heeft, en daar streng op controleert, en wij niet.’’