Rolstoel? In deze Nijmeegse cafés zijn de drempels te hoog

Teleurgesteld zit George Dragt in zijn stoel voor het Nijmeegse Bascafé. Met zijn rolstoel kan hij de drie traptreden voor de ingang niet op. ,,Een onmogelijk café'', zegt hij. En het Bascafé is niet het enige café waar Dragt niet naar binnen kan. Wie aan een rolstoel gebonden is, zal veel Nijmeegse kroegen nooit van binnen zien.



In Nijmegen zitten 1375 mensen in een rolstoel, weet de gemeente. Heeft een café een uit de kluiten gewassen drempel? Dan kunnen veel van hen rechtsomkeert maken. Door het heuvelachtige centrum sluiten straat en pand vaak niet op elkaar aan.



Vooral in de Grotestraat is het moeilijk, zegt Dragt. ,,Mijn vrienden willen soms naar Dollars, maar dan moet ik vragen of we toch ergens anders heen kunnen.'' Het Bierkeldertje en de Underground, beide met een lange trap naar beneden, zijn al helemaal onbegonnen werk. ,,Vroeger liet ik me daar nog wel eens de trap af tillen, maar met deze elektrische rolstoel gaat dat niet.”