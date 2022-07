Rolstoeler Ronald finisht opnieuw als eerste bij Vierdaagse: ‘Ik wil gewoon lekker rollen’

Wel of geen zwemmers­jeuk in het Wylerberg­meer? Gezwommen wordt er toch

BEEK - Een handjevol zwemmers klaagde vorige week, aan de vooravond van de heetste dagen van het jaar, over zwemmersjeuk in het Wylerbergmeer bij Beek. Nog altijd is het niet duidelijk of de parasiet die het veroorzaakt ook inderdaad in het water zit, maar veel zwemmers kan het ook niet zoveel schelen.

19 juli