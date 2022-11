Held of heilige? Theater­voor­stel­ling vertelt het verhaal van Titus Brandsma

NIJMEGEN - De Friese boerenzoon Titus Brandsma is heilig verklaard en werd uitgeroepen tot grootste Nijmegenaar aller tijden. Acteur en toneelschrijver Peter Vermaat vertelt zijn levensverhaal in de voorstelling Titus, held of heilige? Op 1 december speelt hij in de Lindenberg in Nijmegen.

14 november