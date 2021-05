Romeinse soldaten dronken graag een wijntje in Nijmegen-Oost, of was hun voorstad nog groter?

Video Kronenbur­ger­park vol krijtcir­kels om drukte te voorkomen: ‘Belangrijk om afstand te houden. Prima zo, toch?

26 april NIJMEGEN - In het Kronenburgerpark in Nijmegen zijn maandagmiddag krijtcirkels op het gras aangebracht. Die moeten bezoekers helpen om in coronatijd in een eigen ‘bubbel’ veilig afstand te houden.