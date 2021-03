Romy-Lisa (26) vecht voor haar lunchroom na dood van vader Jan: ‘Hoe komen ik en m'n gezin dit door?’

Met man en macht probeert ze het levenswerk van haar vader Jan, lunchroom Bij Jan in winkelcentrum Dukenburg, in leven te houden. De horecasluiting en 0 euro aan overheidssteun maken het voor de jonge onderneemster ondraaglijk.



,,Het is wachten tot je naar de klote gaat. In heel februari heb ik met afhalen evenveel omzet gemaakt als op één normale zaterdag.”