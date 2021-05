Romy-Lisa moet het terras van haar lunchzaak nu al sluiten: ‘Ik word kapotgemaakt’

'Waalcros­ser’ Francis Keefe overleden op 96-jarige leeftijd

30 april NIJMEGEN - Frances Keefe vocht in de Tweede Wereldoorlog rond Nijmegen en overleefde op 20 september 1944 de gevaarlijke oversteek over de Waal. De Amerikaan is deze week overleden op 96- jarige leeftijd. Hij is meerdere keren in Nederland geweest voor herdenkingen en opende in 2013 De Oversteek. De stadsbrug is tevens een monument voor deze heroïsche militaire actie.