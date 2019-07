Rondje geven op het terras duurder dan vorig jaar in Nijmegen en Arnhem

NIJMEGEN - Een rondje geven op het terras? Zowel in Arnhem als in Nijmegen ben je dit jaar meer kwijt dan vorig jaar, blijkt uit het jaarlijkse terrasonderzoek van Van Spronsen & Partners horeca-advies. Een bestelling van acht drankjes (twee fris, twee koffie, twee bier en twee rosé) kost in Arnhem 22,75 en in Nijmegen 22,70 euro.

Vorig jaar was Arnhem nog goedkoper: eenzelfde rondje kostte daar toen 22,05 euro en in Nijmegen 22,25 euro. De rekening is in Arnhem daarmee met 3,2 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden, in Nijmegen met 2 procent.



Wel zijn beide steden nog relatief goedkoop. Arnhem en Nijmegen zitten met deze prijzen onder het landelijk gemiddelde van 23,35 euro. Dat is 3,1 procent meer dan vorig jaar. Van de 21 onderzochte grote steden staat Arnhem op de dertiende plaats, Nijmegen staat daar vlak achter op plek veertien.

Amsterdam het duurst

Terrasliefhebbers zitten het goedkoopst in Zwolle. Daar betaal je voor dezelfde bestelling gemiddeld 21,88 euro. Enschede volgt daarna en is met 22,03 euro net iets duurder.



Wie op de centen wil letten, kan de Amsterdamse terrassen beter mijden. Amsterdam is met een rekening van 27,05 euro voor het rondje voor het vijfde jaar op rij de duurste terrasstad van het land. Ook liepen de prijzen daar overduidelijk het snelst op vergeleken met een jaar geleden. De gemiddelde prijs van een rondje steeg daar in een jaar tijd met 7,8 procent, veel meer dan in andere steden.



In Den Haag, nummer twee op de lijst, steeg de prijs van een rondje gemiddeld met 2,5 procent. Een rondje kost daar gemiddeld 24,98 euro.

Rondje overal duurder

In alle onderzochte steden is een rondje geven duurder geworden. Een deel van de prijsstijging is volgens de onderzoekers te verklaren door de verhoging van de btw van 6 naar 9 procent die begin dit jaar inging.



Jarenlang - van 2011 tot en met 2014 - was Nijmegen nog de goedkoopste terrasstad. In 2017 maakte Nijmegen een flinke inhaalslag en steeg de prijs van een rondje op het terras met ruim 8 procent.