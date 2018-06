Rondlopen bij Electrabel Nijmegen is levensgevaarlijk, waarschuwt politie

Tandarts behandelt oudere en kwetsbare patiënten thuis

6:27 NIJMEGEN - Patiënten die slecht mobiel of bedlegerig zijn krijgen binnenkort tandartszorg aan huis bij Tandartsenpraktijk 't Weeshuis in de Nijmeegse Benedenstad. ,,Als het nodig is en medisch verantwoord, trekken we bij iemand thuis een ontstoken tand. Ook kunnen we tandsteen verwijderen en andere behandelingen geven voor een schonere mond", vertelt Weeshuis-tandarts Jeanne Baggen.