Rookvrij terras rukt op in Arnhem en Nijmegen: ‘Het stijgt enorm’

Koploper op de lijst van horecazaken met een rookvrij terras zijn familierestaurants zoals pannenkoekenrestaurants. Een voorbeeld is de Duivelsberg in Berg en Dal.



,,Familierestaurants nemen vaak als eerste het initiatief, omdat ouders klagen. Je kind in een omgeving waar gerookt wordt, dat wil niemand.” Ook de kwaliteitsrestaurants nemen vaak het voortouw om hun terras rookvrij te maken, merken ze bij CAN.



Een aantal grote steden wil een stap verder gaan. CAN is met een aantal gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Groningen in gesprek over de mogelijkheden om een uitgaansgebied geheel rookvrij te maken. Vanaf 2020 geldt op schoolpleinen een rookverbod. Een rookverbod voor een uitgaansgebied zou in 2020 haalbaar kunnen zijn, denkt Voeten.