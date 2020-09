Roos en Nica strijden tegen discriminatie als je een baan zoekt: ‘Hét moment om in actie te komen’

,,Van jongs af aan heb ik discriminatie meegemaakt. Voor mij was het nu tijd om een bijdrage te leveren aan een verandering.’’ Aldus Roos Aduagyei (24), de in Nijmegen opgegroeide mede-oprichtster van online vacaturebank Trickle.



Iedereen een eerlijke kans geven in het sollicitatieproces, dat is wat Trickle doet. Een bedrijf plaatst een vacature op de website, waarna Aduagyei en mede-oprichtster Nica Renoult (32) de sollicitaties anonimiseren en doorsturen naar het bedrijf. Hierdoor is discriminatie op basis van bijvoorbeeld kleur, afkomst, leeftijd of sekse onmogelijk.



,,Discriminatie is een probleem in de arbeidsmarkt’’, zegt Aduagyei. ,,Wij willen alle sollicitanten een gelijke kans te geven. We hopen dat Trickle een goede eerste stap is naar een arbeidsmarkt zonder discriminatie.”