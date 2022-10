Rosalie Thomassen stopt bij Gebroeders van Lymborch, dat beroemde Nijmeegse schilders eert

Minder vermaak, meer educatie

Rosalie Thomassen begon in april 2019 als directeur. De stichting wilde veranderen, van een festivalorganisatie die toeleeft naar een driedaagse piek in een actieve organisatie die het hele jaar actief is. Ook kwam er minder subsidie binnen. Inhoudelijk kwam er minder aandacht voor vermaak en meer voor educatie.

In de tijd dat Thomassen directeur was, brandde de loods waarin het merendeel van de materialen lag opgeslagen, volledig af. Door geld in te zamelen, konden nieuwe attributen worden gemaakt. Vanwege coronamaatregelen was er opnieuw pech: in 2020 ging het festival niet door, in 2021 ging er een streep door optocht Blijde Incomste, maar waren er wel activiteiten in het Valkhofpark.