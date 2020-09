Rosse buurt keert toch weer terug in Nijmegen: ‘crisis of niet, hier is altijd behoefte aan’

Nog steeds weinig in vergelijking met de 70 werkplekken die er eerder waren. Maar veel meer dan in de meeste andere gemeenten.



Nijmegen is nog maar een van zeven steden (naast Groningen, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Doetinchem en Alkmaar) waar prostituees hun diensten mogen aanprijzen vanachter een raam. Ook in de Waalstad kregen exploitanten het lastig.



In november 2018 moesten twee exploitanten hun sekshuizen aan de Nieuwe Markt per direct sluiten op last van burgemeester Bruls. Zij voldeden niet aan de wet Bibob (ziet toe op integriteitsschendingen), naar verluidt vanwege perikelen met de belastingdienst. Tot vandaag bleven deze panden leeg. Er was nog maar één bordeel met 14 kamers open.



Een nieuwe exploitant, die alleen met zijn voornaam Alexander in de krant wil (,,vanwege alle vooroordelen”), begint vandaag weer met een tweede sekshuis in de straat in de Nijmeegse binnenstad. ,,Eerst voorzichtig, met zes dames. Maar ik hoop snel te kunnen uitbreiden naar veertien dames.”