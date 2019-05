‘Roze ouderen’ die zorg mijden? Clem uit Nijmegen kent tientallen verhalen

Zo is er dat verhaal van die oudere mijnheer in een verzorgingshuis in Nijmegen die van een oudere mevrouw de krant niet meer mocht lezen in de gezamenlijke leesgroep.



,,Ze zei: ik heb gehoord dat je homo bent en getrouwd bent geweest, dus jij hoort niet in deze leesgroep thuis. Toen heeft de directie meteen ingegrepen. Die zei tegen haar: je mag hier vinden wat je wil, maar dat mag je hier niet zeggen. Als er iemand uit de groep moet, is niet hij het, maar u.”