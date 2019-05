Ruben heeft een dwarslaesie, maar kan dankzij exo-skelet even meelopen voor goed doel

Hardlopend, wandelend, in rolstoel of met rollator. Hóe de deelnemers zich over het parcours verplaatsen en welke afstand ze afleggen maakt niet uit, allemaal zetten ze zich in voor onderzoek naar dwarslaesie-behandeling. ,,Er zijn de afgelopen jaren echt grote stappen gezet naar genezing”, zegt revalidatiearts en organisator Ilse van Nes. Levend bewijs van het resultaat van onderzoek is onder anderen Ruben de Sain.



De Sain (36), die een complete dwarslaesie heeft, heeft sinds drie jaar een eigen exoskelet, te vergelijken met een robotpak. De benodigde 85.000 euro zamelde hij binnen een week in via crowdfunding. ,,Het pak is niet functioneel, zoals mijn rolstoel dat wel is. Maar het is zo mooi om weer te kunnen staan. Dan schiet alles weer op zijn plek, voor mijn gevoel. Zitten is het nieuwe roken hè, haha.”