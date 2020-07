Ruim 10 procent ic-verpleegkundigen Radboudumc Nijmegen vertrekt

Oud-NEC-aanvaller Anthony Musaba debuteert met winst bij AS Monaco

17 juli BRUGGE - Anthony Musaba heeft vrijdagavond zijn officieuze debuut gemaakt voor AS Monaco. De 19-jarige aanvaller uit Beuningen verruilde NEC deze zomer voor de Franse club en kreeg in het eerste oefenduel een helft speeltijd. Musaba viel in direct na rust toen de 0-2 eindstand tegen Cercle Brugge al was bereikt.