Ruim 200 Nijmeegse slachtoffers toeslagenaffaire wachten nog steeds op geld van Belastingdienst

voetbal nijmegen Eendracht’30 blijft foutloos, slordig en mat Alverna, ‘goedmaker­tje’ voor Trekvogels

10 oktober MOOK - Eendracht’30 heeft na drie speelrondes nog altijd de volle buit in de tweede klasse I. De voetbalploeg uit Mook was zondagmiddag met 1-0 te sterk voor WSV en is zodoende samen met SDOUC lijstaanvoerder.