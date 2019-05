Ruim 25 miljoen nodig voor opslag en presentatie Gelders erfgoed

Gelderse archeologische bodemvondsten zijn nu over allerlei plekken verspreid. Gelderland en Nijmegen willen voor 8,3 miljoen euro een gemeenschappelijk depot inrichten.



Investeren in een nieuw depot is belangrijk, omdat in het bijzonder Nijmegen internationaal van groot belang is als vindplaats van vooral Romeinse resten, aldus de overheden. Museum KAM wordt de ruimte voor wetenschappelijk onderzoek en gedetailleerde informatie over gevonden bodemschatten.