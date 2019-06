Run op afvalzakken voor plastic in Nijmeegse supermarkten: ‘Nu kan het nog gratis’

Campagne voor Zonnepark: ‘Iedereen een stukje zon’

7:32 NIJMEGEN - Burgercoöperatie WindpowerNijmegen is gestart met het werven van burgers die mede-eigenaar willen worden van Zonnepark De Grift in Nijmegen-Noord. De bouw van het park met 17.000 panelen is gepland voor 2020 en moet energie leveren aan 1245 huishoudens.