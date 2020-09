Run op commerciële coronatest: scholengroep vreest er tonnen aan kwijt te zijn

,,Het wordt meer en meer. We hebben zelfs moeten uitbreiden met een extra laboratorium in Duitsland’’, vertelt Daniël Weijs van de kliniek Vaccinaties op Reis, met vestigingen in onder meer Nijmegen. ,,We zien dat heel veel mensen bereid zijn om buiten de GGD te gaan zoeken. We krijgen heel veel aanvragen van bedrijven en instanties, zelfs het OM heeft ons benaderd.’’



Ook het Vaccinatiecentrum in Wageningen en Nijmegen ziet een toename. ,,Dat gaat dan met name om zorgpersoneel, artsen in verpleeghuizen, maar ook leerkrachten die bijvoorbeeld niet vijf dagen op een test willen wachten’’, zegt Ellen Chin van het Vaccinatiecentrum.