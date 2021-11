Run op griepprik, grote drukte bij de huisartsen: ‘Mensen zijn door corona extra voorzichtig’

Bij het gezondheidscentrum in het Nijmeegse stadsdeel Lindenholt stond eerder deze week een enorme rij: meer dan 150 mensen waren tegelijk aan het wachten op hun griepvaccinatie. Patiënten waren zelfs 45 minuten later aan de beurt dan de tijd die ze hadden afgesproken. ‘Zo druk is het nooit geweest’, klonk het.



Niet alleen bij dit gezondheidscentrum was sprake van grote drukte. Ook bij andere huisartsen is een ware run ontstaan op het vaccin. Bij medisch centrum Oud-West in de Nijmeegse wijk Waterkwartier waren alle bestelde griepvaccins in de eerste ronde al snel op.



,,We moeten een extra ronde doen en hebben veel prikken bij moeten bestellen. Wat we horen, is dat mensen extra voorzichtig zijn. Ze willen niet óók griep krijgen nu er weer veel coronabesmettingen zijn”, zegt een doktersassistente.