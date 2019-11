Run op hotelkamers door Paul McCartney, prijzen schieten omhoog

Uitschieter is hotel Nimma. Voor de nacht na het concert op vrijdag 29 mei 2020 betaal je daar voor een tweepersoonskamer 271 tot 288 euro. Een week eerder slaap je in diezelfde kamers voor 79 tot 95, zo blijkt uit het aanbod op Booking.com. Bastion schiet omhoog van 74 naar 264 euro.



Een kamer met een groot tweepersoonsbed bij Van der Valk in Lent steeg in een dag van 114 naar 154 euro. Manna gooide de prijzen voor een kleine tweepersoonskamer omhoog van 166 naar 291 euro. Vlak voordat het concert maandagochtend werd aangekondigd, bood Guesthouse Vertoef nog kamers aan voor 79 euro; inmiddels is dat opgelopen tot 121 euro.