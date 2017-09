Run op kaarten voor show van komiek John Cleese in Nijmegen

De artiesten weten het nog niet, maar 'in Nijmegen komt be­ne­fiet­con­cert'

8:43 NIJMEGEN - Alles moet nog geregeld worden, eventuele artiesten weten deze donderdagmiddag nog van niets. Maar Nijmeegs brassbandleider Luty Reigina (47) weet het zeker: ,,We gaan in Nijmegen een groot benefietconcert organiseren voor Sint-Maarten. Ik ga bekende Antilliaanse dj's die ik ken, vragen of ze willen meedoen. We hebben in de stad een Antilliaanse dansschool die een mooie show kan geven."