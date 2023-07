Run op kaartjes: Navarone neemt afscheid met ‘zegetoer’ van drie concerten in Doornroosje

updateNog één keer rocken met Navarone. Daar is veel animo voor. Het afscheidsconcert op 5 januari in Doornroosje was vrijdagmorgen in een oogwenk uitverkocht. Het Nijmeegse poppodium plande meteen een extra concert in op 4 januari. Ook de verkoop daarvoor loopt zó hard dat er een derde concert komt.