Run op kleinere kantoren, want ‘mensen worden thuis gillend gek’

Bij Funda in Business, de grootste zoeksite voor kantoren, merken ze dat de belangstelling voor een nieuw kantoor de laatste maanden serieuzer is geworden: in juni, juli en augustus werd veel vaker contact opgenomen met een makelaar voor het huren of kopen van een kantoor dan in dezelfde periode in 2019. De stijging is het hoogst bij de kantoren kleiner dan 100m2: makelaars kregen tot wel 68 procent meer verzoeken.