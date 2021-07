Run op nostalgisch Nijmeegs fotoboek: ‘Oorlog verwoestte veel, maar sloopwoede van stadsbestuur daarna nog meer’

,,Ik heb me verdiept in de panden die vlak voor en na de Tweede Wereldoorlog in de stad te zien waren. Sommige oud, sommige net nieuw wederopgebouwd. Dat geeft een mooi en zeer weemoedig contrast”, zegt Moerbeek, die in zijn zoektocht naar fotomateriaal de verwoestende gevolgen van het bombardement op Nijmegen op 22 februari 1944 overal terugvond. ,,Die gebeurtenis heeft een organische stadsontwikkeling helaas onmogelijk gemaakt.”