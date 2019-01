Run op winterse producten in de bouwmarkten: van strooizout tot sneeuwschuivers

Tot ongeveer een week geleden kwam er nog geen klant in de bouwmarkt met een zak of emmer strooizout naar de kassa. Maar sinds afgelopen weekend zijn ze ineens in trek.



De afgelopen dagen waren het nog zes, zeven artikelen per dag. Inmiddels zijn dat er nog veel meer. Van der Velden: ,,Cijfers heb ik niet, maar vanmorgen was er alleen al één klant die een emmertje of acht kwam kopen. Je ziet dat altijd met dit weer. Een grote groep mensen beseft opeens dat ze nog geen sneeuwspullen in huis hebben en komt gauw naar de bouwmarkt. Met sneeuwschuivers merk je dat ook goed.’’