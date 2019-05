Rush Hour: Laurens ten Dam en Kjeld Nuis racen door Nijmeegse binnenstad

Zo doen onder meer ook Niki Terpstra - die vorig jaar de Ronde van Vlaanderen won - en de bekende schaatser Kjeld Nuis mee. Volgens organisator Tim van Os is de deelname van Ten Dam een geluk bij een ongeluk: ,,Hij viel begin deze maand uit bij de Giro d’Italia, waardoor tijd vrij kwam in zijn agenda om bij ons mee te kunnen doen.” Rush Hour is de eerste wedstrijd van Van Dam sinds zijn blessure. Van Os: ,,Het is daarom interessant om te zien hoe hij zich houdt. Aan zijn mentaliteit zal het in ieder geval niet liggen.”

‘Omstandigheden zijn perfect’

Van Os verwacht een spectaculaire editie van Rush Hour, dat voor de tweede keer in Nijmegen wordt gehouden. De renners rijden één uur lang rondjes door de stad. Degene die bij een rondje als laatste over de finish komt, valt af. De winnaar is de renner die na het uur als eerste over de finish komt. Van Os: ,,Het is heerlijk weer, de omstandigheden zijn zowel voor de renners als het publiek perfect.”



Rush Hour begint vrijdagavond om 19.30 uur, ter hoogte van de Grote Markt. Het evenement is gratis toegankelijk, vanwege verwachte grote drukte wordt aangeraden om tijdig te komen. De race is live te volgen via Omroep Gelderland en Belgische televisie.