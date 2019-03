Rutte woedend over doodsbedreiging Baudet door Nijmeegse: ‘Totaal onacceptabel’

,,Ja, ik ben er heel boos over dat we dit soort stommiteiten weer herhaald zien worden’’, zegt de premier, verwijzend naar de moord op LPF-politicus Pim Fortuyn in 2002. Ook bij andere partijen in Den Haag is de bedreiging hard aangekomen. CDA-leider Sybrand Buma en fractievoorzitter Rob Jetten van D66 spreken er schande van en PVV-leider Geert Wilders wil de vrouw ‘graag 21 jaar de bak in’.



De Nijmeegse werd maandagmiddag gearresteerd voor de bedreiging en opruiing. Zij herhaalde de doodsbedreiging aan het adres van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet vier keer, zo was te zien en horen op beelden, waarvan de laatste keer in de microfoon van een journalist die verslag deed van de betoging.



De politie in Amsterdam startte een onderzoek naar de bedreiging, dat leidde naar de Nijmeegse. Zij is opgepakt in haar woonplaats en wordt naar de hoofdstad gebracht voor verhoor. ,,Wij proberen duidelijk te krijgen wat er precies is gezegd op welke momenten en het verhoor van de verdachte moet daar helderheid in brengen’’, zegt de Amsterdamse politiewoordvoerder Marijke Stor. De politie Amsterdam leidt het het onderzoek.



Stor wil niet zeggen waar de vrouw in Nijmegen is aangehouden. Over hoe de politie haar op het spoor is gekomen en of de Nijmeegse een bekende is van de politie, doet zij evenmin uitspraken.