Ruya is een kleurrijk gezinshuis dat er nog niet was

Maar hij is nu niet thuis bij zijn ouders, maar in het gezinshuis van Nesrin Gungor (44) in Nijmegen. Ze ziet het jongetje naar haar kijken. Klein als -ie is, moet hij even checken of dit wel kan hier. ,,Dat ik dit ritueel ken en hij dat al ziet in mijn blik, is dan zó geruststellend voor een kind.”