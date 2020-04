Ruzie door drukte bij milieustraat, DAR zet verkeersregelaars in

Bestuurder raakt gewond bij eenzijdig ongeluk op Kwakken­berg­weg in Nijmegen

14:56 NIJMEGEN - Bij een eenzijdig ongeval is deze vrijdagmiddag op de Kwakkenbergweg in Nijmegen de bestuurder gewond geraakt. De auto zou komend vanaf rotonde van de weg zijn geraakt en twee bomen hebben geschampt. Daardoor is de auto over de kop geslagen.