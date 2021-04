Ruzie in jeugdgevangenis De Hunnerberg: gedetineerde met koekenpan op zijn hoofd geslagen

Het incident vond plaats tijdens een praktijkles in de jeugdgevangenis aan de Berg en Dalseweg. Jongeren in zo’n instelling zijn verplicht die lessen te volgen, vertelt woordvoerder Christa Lemmen. ,,De jongeren die hier zitten variëren in leeftijd van 12 tot 24 jaar. Naast de jeugddetentie die ze uitzitten, worden ze voorbereid op een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Onderwijs is daar een belangrijk onderdeel van.”



Wanneer het gaat om praktijklessen, moeten deelnemers zich enigszins vrij kunnen bewegen. En dat is niet altijd zonder risico, bleek bij dit incident. Het personeel dat in de ruimte aanwezig was, kon niet voorkomen dat twee jongeren het tijdens een kookles met elkaar aan de stok kregen. Daarbij ging een van hen de ander met een koekenpan te lijf.



In isolatie en overgeplaatst

Of het meerderjarige slachtoffer hierbij gewond raakte en hoe ernstig die verwondingen waren, weet Lemmen niet. ,,Om privacyredenen kunnen we daar verder ook niets over kwijt.” Wel is duidelijk dat de docent die de ruzie wilde beëindigen dat moest bezuren met een gebroken vinger. ,,Dit soort geweld wordt uiteraard niet getolereerd. De jongere is direct in isolatie geplaatst en enige tijd later overgeplaatst naar een andere inrichting. Tegen hem is inmiddels aangifte gedaan.”