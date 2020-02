Ruzie met een goede bekende leidde tot steekincident Tolhuis waarbij man zwaargewond raakte

videoNIJMEGEN - De man die zondagavond in de Nijmeegse wijk Tolhuis een bloedspoor achterliet van meer dan 150 meter, is gewond geraakt tijdens een ruzie ‘in de relationele sfeer’. Dat verklaart de politie dinsdag.

,,Vanwege het incident zit momenteel nog één verdachte vast”, aldus een woordvoerster.

Het conflict dat voor de nodige ophef zorgde, vond plaats in het flatcomplex Boetbergen aan de 63ste straat Meijhorst. Nadat hij gewond was geraakt, ging de man lopend hulp zoeken. Hij stak de weg over naar een ander flatgebouw in de buurt: de Snouckaert. Dit appartementengebouw ligt net over de wijkgrens met Tolhuis.

Willekeurige woning

Waarom hij dit pand binnenliep, is niet bekend. Hij pakte de lift en belde aan bij een schijnbaar willekeurige woning. De zwaar bloedende man zakte in elkaar toen een van de bewoners de voordeur opende. Eerst werd hij op de rug gelegd, toen boden de twee bewoners eerste hulp door de wond te stelpen met handdoeken.

De bewoner verklaarde dat het slachtoffer volgens ambulancepersoneel 1,5 tot 2,5 liter bloed zou hebben verloren door een steekwond in zijn rechterzij. Per ambulance is de gewonde man na de eerste behandeling vervoerd naar het ziekenhuis.

In boeien geslagen

De politie was volgens de hulpverlenende bewoner waarschijnlijk al eerder gealarmeerd. Dit, vanwege een incident dat toevallig kort daarvoor in de Snouckaert zou hebben plaatsgevonden met een van de bewoners.