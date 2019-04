Ruzie om sigaret leidde tot steekpartij in jeugdgevangenis, erkent Nijmegenaar

Rookwaren

Bijna met verlof

,,Ik ging naar binnen om uit de situatie te komen,’’ vervolgt Davey zijn verhaal. Toen de jongen er ook kwam en een snijbeweging langs zijn keel maakte, werd het B. te veel: hij vloog hem aan met het mes dat hij in zijn hand had om fruit te schillen. ,,Ik wilde niet een beetje afwachten.’’



Hoe ernstig de jongere gewond is geraakt, werd op de zitting niet duidelijk. Wel is bekend dat hij overgebracht werd naar het ziekenhuis. B. was juist in de eindfase van zijn pij-maatregel, er was al een verlofregeling aangevraagd. Nu zit hij vast in de PI Vught. Op 13 augustus wordt zijn zaak inhoudelijk behandeld.