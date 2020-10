Ruzie tussen Radboud en bisschoppen vanwege komst transgendercentrum: ‘Het is kleinzielig, op het infantiele af’

Dat zegt Wim van der Meeren. Hij is de kersverse voorzitter van de Stichting Katholieke Universiteit (SKU), de toezichthouder van zowel de Nijmeegse universiteit als het Radboudumc.

In het transgendercentrum kunnen sinds maart patiënten terecht die zich niet thuis voelen in hun lichaam en van geslacht willen veranderen. ,,Dat was voor de Nederlandse bisschoppen ‘de laatste steen des aanstoots’. Het past niet binnen het katholieke geloof zoals zij dat invullen”, zegt Van der Meeren.

De Radboud Universiteit (opgericht in 1923) en het Radboudumc (geopend in 1956) zijn gesticht op katholieke grondslag en nauw met elkaar verbonden. De Nederlandse bisschoppen hadden anno 2020 nog altijd een dikke vinger in de pap: zij benoemden de toezichthouders. SKU-voorzitter Van der Meeren: ,,Ze hadden gehoopt het transgendercentrum te kunnen tegenhouden via ons.”

Niet katholiek genoeg

Het conflict staat niet op zichzelf. De Nederlandse bisschoppenconferentie stelde zéér hoge eisen aan SKU-toezichthouders omtrent hun katholiciteit. Gevolg: vacatures in het bestuur jarenlang niet werden ingevuld. Van Meeren (65) zelf zat anderhalf jaar in de ‘wachtkamer’ voor de vacante bestuursfunctie. De bisschoppen zagen hem niet zitten. ,,Ik was in hun ogen niet katholiek genoeg.” Hij gaf toe dat hij niet iedere week in de kerk komt. Dat zijn kinderen niet gedoopt zijn, werd ook opgemerkt door de bisschoppen.

Quote Als wij de baas niet mogen zijn, nemen wij jullie de merknaam ‘katholiek’ af. Lekker puh

Sinds een uitspraak van de rechter, eerder dit jaar, is er geen inspraak van de bisschoppen meer nodig bij de benoeming van nieuwe bestuursleden. Verschillende professoren aan de universiteit zien dát als voornaamste aanleiding voor de breuk. ,,Het is kleinzielig op het infantiele af”, zegt Jos Joosten, hoogleraar Nederlandse letterkunde. ,,Zo van: als wij de baas niet meer mogen zijn, nemen wij jullie de merknaam ‘katholiek’ af. Lekker puh.”

Discussie sinds oprichting

Universiteitshistoricus Jan Brabers weet dat er al sinds de oprichting van de universiteit discussie is met de bisschoppen. Vooral medisch-ethische kwesties liepen hoog op, maar het escaleerde nooit. Tot nu. ,,De huidige aartsbisschop Eijk is zo scherp dat hij de banden nu doorsnijdt. Hij is roomser dan de paus.”

Volgens SKU-voorzitter Van der Meeren was het een optelsom van al die discussies die tot een breuk heeft geleid. Eerst abortus, euthanasie, later ivf en nu dus het transgendercentrum.