’s Werelds grootste studentenestafette viert 50ste verjaardag: ‘Elke keer dat die motorrijders de Sintelbaan op rijden, krijg ik kippenvel’

Er is pijn, er is verlies, maar met humor houdt Pien de dood op afstand: ‘Ik ga maar niet dood, hè Ries?’

Pien Burgersdijk uit Nijmegen verloor haar zoon Pieter door een scooterongeval. Ze schreef er aangrijpende blogs over. Die zijn nu gebundeld in het boekje ‘Mam, ik ben weg.’ Zelf heeft ze niet lang meer: longkanker. Dit is een verhaal over het noodlot. En de kracht van humor.

10 april