Saboteur zet verkeerslichten in de stad op rood: hoe kan dat?

1. Een verkeerslicht saboteren, is dat makkelijk?

Het is géén kwestie van een kastje openmaken en aan een knopje draaien, zegt een woordvoerder van de gemeente Nijmegen. Een regelkast is van staal met een zwaar slot erop. ,,De saboteur is wel een tijdje bezig geweest, hij heeft minutenlang op de kast staan rammen met een voorwerp." Dat is te horen: in de regelkast zelf stond een camera. Toen de deur openging, werd de dader op beeld vastgelegd. ,,Het was een heel bewuste actie. Ernstige feiten, want de verkeersveiligheid is in gevaar gebracht.’’