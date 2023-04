Sabrina krijgt ineens appjes met de vraag 'wat heb je gezegd?' 'Dit is echt wat voor hem, zoiets ludieks’

Boksen en badminton met ‘meneer Parkinson’: Gezond en ‘veel leuker dan fit­ness’

Voor mensen met de ziekte van Parkinson is sporten een medicijn: het vertraagt achteruitgang. In Nijmegen geeft Willy van Haaren al jaren aangepaste bokstraining. Sinds oktober is er bovendien Parkinson Badminton bij BC Mariken. ,,Het maakt me zelfverzekerder.”