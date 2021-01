Saïda begon als schoonmaakster in Radboudumc en is er nu geestelijk verzorger: ‘Ik ben in twee culturen opgegroeid, ik heb het omarmd en heb er vrede mee’

Het is een verhaal over doorzettingsvermogen, het overbruggen van kloven en liefde voor alle mensen. Daarom wilde Saïda Aoulad Baktit meewerken aan een boek over haar leven. ,,Het laat zien wat je kunt bereiken. Mijn dochters en nichtjes zeggen dat ik voor hen een rolmodel ben. Ik hoop dat mijn levensverhaal anderen, vrouwen én mannen, aanmoedigt om voor hun idealen te gaan. Mijn levensdoel is bijdragen aan begrip en eerbied voor elkaar. Noem me trouwens Saïda. Zo kent iedereen me.”